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Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае разрабатывают летнюю схему движения на Змеиногорском тракте

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В Барнауле идут работы по строительству новой транспортной развязки на пересечении со Змеиногорским и Южными трактами, сообщает региональный Минтранс.

В Алтайском крае разрабатывают летнюю схему движения на Змеиногорском тракте

В Алтайском крае разрабатывают летнюю схему движения на Змеиногорском тракте.

В настоящее время уже завершается монтаж балок пролетного строения на двух железобетонных путепроводах, это будущая основа проезжей части. Конструкции готовы уже на 80%.

Отмечается, что в дачный сезон проезд ограничивать не планируется. За счет правильного распределения транспортных потоков после введения объекта его пропускная способность увеличится до 70 тысяч автомобилей в сутки.

До конца года планируется устроить кольцевую и тоннельную части, на проезжих частях уложат асфальтобетонное покрытие, сделают систему водоотвода, освещение, установят автобусные остановки и шумозащитные заборы. Озеленение территории и устройство тротуаров с освещением тоже предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно изменят схему движения на Старом мосту.

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Взято отсюда
17.03.2024

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