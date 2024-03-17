В Алтайском крае рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на трассе

Утром 17 марта в Немецком национальном районе перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, сообщает ГУ МЧС Алтайского края.

Рейсовый автобус опрокинулся на алтайской трассе.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Чемкент – Новосибирск.

Водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с трассы. В результате автобус опрокинулся.

В автобусе находилось 56 человек, двое из них водители, 54 пассажира и три ребенка. Пострадали семь человек, отделались легкими ушибами, детей среди них нет. Их осмотрели медики, одного госпитализировали в больницу Славгорода.

Но движение на участке дороги в настоящее время не затруднено. С помощью спасателей транспорт удалось стабилизировать, два водителя отправляются в Казахстан, пассажирам предоставлен автобус для доставки в Новосибирск.

Ранее сообщалось, что в Барнауле легковой автомобиль врезался в трамвай.

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Взято отсюда

17.03.2024