реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Алтайском крае сельчанин напилил молодых берез на полмиллиона рублей

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае в 8,6 км от поселка Даниловка Алтайского района незаконно срубили 50 берез. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае сельчанин напилил молодых берез на полмиллиона рублей

Браконьер спилил березы.

Сумма ущерба, которую причинили лесному фонду, составила 453 тыс. рублей.

Оказалось, что березы незаконно срубил 53-летний местный житель.

Мужчина нигде не работает, а ранее неоднократно был судим. Его выдали следы автомобиля. Свою вину он признал.

Известно, что сельчанин спилил деревья, распилил их на чурки и продал местному жителю. Таким способом он хотел немного заработать.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае поймали браконьера, который отстреливал косуль.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
22.02.2024

горняк22 телеграм

Преподаватель АлтГУ стал участником марафона в Индии

Забег принял индийский город Мумбай. Источник фото: пресс-служба Алтайского госуниверситета…

Узнать больше
Подросток из алтайского села спас из горящего дома пожилых супругов

Подросток из алтайского села спас из горящего дома пожилых супругов

23 февраля в поселке имени Калинина Петропавловского района тринадцатилетний подросток…

Узнать больше
Shot: в Новосибирске неизвестные “заминировали” аэропорт Толмачево

Shot: в Новосибирске неизвестные “заминировали” аэропорт Толмачево

Фото: Ангелина Вайгель На место прибыли сотрудники полиции. Однако проверка…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp