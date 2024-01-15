На трассе Барнаул – Бийск случилось массовое ДТП. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
В Алтайском крае случилось массовое ДТП.
Участница аварии рассказала, что на трассе была очень плохая видимость.
Она ехала пассажиром в автомобиле Lexus и попала в ДТП. Затем в них в лоб въехал второй автомобиль.
Отмечается, что одна машина улетела в кювет, там были пенсионеры. Об их состоянии неизвестно. А во втором автомобиле сидели мужчина с женщиной. У обоих есть серьезные травмы.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль съехал в кювет.
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Взято отсюда
15.01.2024