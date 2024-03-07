В Алтайском крае собаку спасли из водопроводного колодца

В строящемся микрорайоне собака упала в водопроводный колодец, сообщает региональный МЧС.

Ротвейлер, собака с мячом.

О происшествии сообщили в МЧС. Те незамедлительно прибыли на место.

Пока спасатели ехали, испуганного ротвейлера успокаивал подоспевший хозяин.

Пса из двухметровой ямы достали с помощью пожарных рукавов, так как веревкой можно было нанести травму.

Вскоре, на радость хозяину, собака уже была на поверхности.

Ранее сообщалось, что собака могла откусить и проглотить пенис своего хозяина.

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Взято отсюда

08.03.2024