В Алтайском крае собаку спасли из водопроводного колодца

В строящемся микрорайоне собака упала в водопроводный колодец, сообщает региональный МЧС.
Ротвейлер, собака с мячом.
О происшествии сообщили в МЧС. Те незамедлительно прибыли на место.
Пока спасатели ехали, испуганного ротвейлера успокаивал подоспевший хозяин.
Пса из двухметровой ямы достали с помощью пожарных рукавов, так как веревкой можно было нанести травму.
Вскоре, на радость хозяину, собака уже была на поверхности.
Ранее сообщалось, что собака могла откусить и проглотить пенис своего хозяина.
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Взято отсюда
08.03.2024