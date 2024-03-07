В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь при пожаре

Пожар произошел в селе Сростки Бийского района.

Полиция. Автомобиль ДПС и цветы.

Экипаж ДПС находился на маршруте патрулирования и заметил возгорание жилого дома, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Правоохранители сообщили в дежурную часть для вызова пожарных. Они предупредили спасателей, что рядом находятся другие жилые дома и есть риск перехода огня на них.

В соседнем от горящего дома дворе находился автомобиль на газу. Инспекторы приняли решение убрать машину на максимально допустимое безопасное расстояние от огня.

Благодаря действиям экипажа удалось избежать довольно серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что в Бийске пожарные спасли пять человек из задымленного подъезда.

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Взято отсюда

07.03.2024