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В Алтайском крае вандалы разбили мемориальную доску памяти расстрелянных

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Неизвестные разбили мемориальную доску памяти расстрелянных в годы Гражданской войны, сообщает “Банкфакс”. Мемориальная доска находится в селе Усть-Пристань Алтайского края.

В Алтайском крае вандалы разбили мемориальную доску памяти расстрелянных

Полиция ночью. ДТП.

Доску установили в 30 октября 2021 года, она была посвящена памяти усть-пристанцев, расстрелянных в годы Гражданской войны.

Кто-то кирпичом с размаху ударил по буквам “Любовью и единением спасемся”. В беседе с источником отец Никандр сообщил, что уже обратился в полицию.

Он отметил, что мемориал расположен в месте, где, согласно свидетельствам о Гражданской войне, были убиты порядка 1 тыс. человек. Ранее забытое и замусоренное место очистили, чтобы людям было напоминание.

Ранее сообщалось, что в барнаульской гимназии открыли мемориал в память о погибших на СВО выпускниках.

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Взято отсюда
02.03.2024

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