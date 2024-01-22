В Алтайском крае задержали браконьера, который отстреливал косуль

Накануне в Завьяловском районе задержан браконьер, который подозревается в отстреле косули сибирской. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Охотник. Браконьер.

Полицейские выяснили, что отстрел совершил 62-летний житель поселка Малиновский. Мужчина пояснил, что поехал охотиться на зайца со своим сыном и его знакомым.

Однако, остановившись, двое 39-летних мужчин пошли на охоту за зайцем, а пожилой мужчина увидел четырех косуль, в которых произвел пять выстрелов. Одно животное упало на месте. Тушу косули он привез домой.

При этом у него есть разрешение лишь на отстрел зайца и лисы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина незаконно отстреливал косуль.

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Взято отсюда

22.01.2024