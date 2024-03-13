реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае задержали браконьера

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Злоумышленника задержали в Топчихинском районе, сообщает пресс-служба региональной полиции.

В Алтайском крае задержали браконьера

Охотник. Браконьер.

Егерь обратился в отдел полиции и сообщил, что нашел место забоя дикого животного.

Правоохранители установили, что в лесу был застрелен лось. Подозреваемого нашли. Им оказался барнаульский предприниматель 1974-го года рождения, владелец Топчихинской базы отдыха.

Правоохранители провели обыски в его квартире в Барнауле и на приобретенной базе отдыха. Им удалось изъять мясо незаконно добытого животного и оружие и снегоход, который использовался для охоты. Лицензия отсутствовала.

В отношение обвиняемого завели уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сельчанин напилил молодых берез на полмиллиона рублей.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Оперативное аппаратное совещание прошло в администрации города

Оперативное аппаратное совещание прошло в администрации города

Его провел глава города Вячеслав Франк. В совещании  приняли участие…

Дорожная служба очищает дороги и тротуары от снега

Дорожная служба очищает дороги и тротуары от снега

В связи с обильным снегопадом дорожной службой в ночь с…

В ЦБ РФ разработают меры по борьбе с «раздолжнителями»

В ЦБ РФ разработают меры по борьбе с «раздолжнителями»

В России взялись за «раздолжнителей» — компании, предлагающие гражданам консультации по личному…

78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом

78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом

Жена юмориста Евгения Петросяна Брухунова рассекретила рождение второго ребенка Юморист…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp