В Алтайском крае задержали браконьера

Злоумышленника задержали в Топчихинском районе, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Охотник. Браконьер.

Егерь обратился в отдел полиции и сообщил, что нашел место забоя дикого животного.

Правоохранители установили, что в лесу был застрелен лось. Подозреваемого нашли. Им оказался барнаульский предприниматель 1974-го года рождения, владелец Топчихинской базы отдыха.

Правоохранители провели обыски в его квартире в Барнауле и на приобретенной базе отдыха. Им удалось изъять мясо незаконно добытого животного и оружие и снегоход, который использовался для охоты. Лицензия отсутствовала.

В отношение обвиняемого завели уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сельчанин напилил молодых берез на полмиллиона рублей.

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Взято отсюда

13.03.2024