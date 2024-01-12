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В Алтайском крае будут судить пристава-исполнителя за взятку в 200 тысяч рублей

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Деньги обвиняемый получил от должника по исполнительному производству

В Алтайском крае будут судить пристава-исполнителя за взятку в 200 тысяч рублей

Фото: unsplash.com

В Мамонтовском районе Алтайского края перед судом предстанет пристав-исполнитель по обвинению в коррупции, сообщили в региональном Следкоме.

В июле 2023 года он получил от должника по исполнительному производству взятку в сумме 200 тысяч рублей. Деньги предназначались “за окончание исполнительских действий и мер принудительного исполнения по взысканию более 60 млн рублей”.

По ходатайству следователя имущество обвиняемого арестовали на сумму 2,3 млн рублей. Материалы уголовного дела передали в суд на рассмотрение.

11 января сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Причиной стали подозрения во взятке, которую он якобы получил от пассажироперевозчика.

Взято отсюда

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