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В Алтайском крае поймали курьера, укравшего у пенсионерки 125 тысяч рублей

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Женщину обманули по схеме “ваша дочь попала в беду”

В Алтайском крае поймали курьера, укравшего у пенсионерки 125 тысяч рублей

Задержание преступника / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае полицейские задержали курьера, похитившего у 75-летней жительницы Мамонтовского района крупную сумму денег.

Как сообщили в МВД региона, женщине позвонил незнакомец и потребовал 180 тысяч рублей, иначе ее дочь накажут за якобы совершенное ДТП.

Пенсионерка ответила, что у нее есть всего 125 тысяч, но и такой ответ устроил собеседника. Впоследствии женщина передала деньги курьеру и только затем решила позвонить дочери, с которой, как оказалось, все было в порядке.

Пенсионерка обратилась к полицейским, которые вскоре поймали курьера. Им оказался 18-летний таксист из Рубцовска. На парня завели уголовное дело по статье “Мошенничество”. Теперь его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Взято отсюда

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