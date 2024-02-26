В Барнауле 26 февраля вынесут приговор “душителю жены” Константину Падуну

Обвинение запросило для барнаульца почти 10 лет колонии строгого режима

Константин Падун в суде / Фото: amic.ru

В понедельник днем, 26 февраля, в Ленинском районном суде Барнаула вынесут приговор Константину Падуну, который обвиняется в убийстве своей бывшей жены, сообщает корреспондент amic.ru.

“Сегодня утром прошло прение сторон. После подсудимому дали последнее слово. Днем ему вынесут приговор”, – рассказал наш корреспондент.

Напомним, сторона обвинения запросила для Падуна наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком девять лет десять месяцев. Об этом прокурор заявил на заседании суда 19 февраля.

Константин Падун обвиняется в убийстве бывшей жены, совершенном ночью 5 января 2023 года. Он задушил женщину, положил тело в мешок, вынес на крышу дома и замаскировал преступление под безвестное исчезновение, однако 8 января тело нашли, после этого Падун сознался.

Планировалось, что приговор Падуну должны были вынести 26 июля 2023 года, но дело вернули в прокуратуру “для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения”. В итоге судебный процесс “перезапустили”.

Взято отсюда