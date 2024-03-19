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В Барнауле на пешеходном переходе возле заправки сбили человека

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На месте происшествия работали медики и полиция

В Барнауле на пешеходном переходе возле заправки сбили человека

ДТП в Барнауле / Фото: “Инцидент Барнаул”

Утром 19 марта в Барнауле возле АЗС в районе здания, расположенного по адресу улица Попова, 5в, сбили человека. Об этом пишет “Инцидент Барнаул”.

На кадрах видно, что пешеход лежит на обочине. О его состоянии очевидцы не сообщают.

На месте происшествия работали медики и полиция. Подробности аварии уточняются.

Напомним, что в Бийске в понедельник вечером, 18 марта, на пересечении улиц Кутузова – Социалистической произошло ДТП с участием двух автобусов маршрута № 35.

Взято отсюда

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