реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле парень дождался момента и завладел обручальным кольцом коллеги

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы

В Барнауле парень дождался момента и завладел обручальным кольцом коллеги

Фото: кадр из фильма “Властелин колец”

В Алтайском крае задержали молодого человека, укравшего у коллеги портмоне и обручальное кольцо, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 49-летний сотрудник одного из барнаульских предприятий, у которого из шкафчика в раздевалке пропало портмоне с 4 тыс. руб. и золотым обручальным кольцом.

“Раздевалка на ключ не закрывалась. Материальный ущерб потерпевший оценил в 40 тысяч рублей”, – рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали ранее не судимого 21-летнего коллегу барнаульца. Молодой человек свою вину отрицать не стал и признался в содеянном.

“Полицейские изъяли золотое кольцо, однако денежные средства к моменту задержания он успел потратить на личные нужды”, – отметили в МВД.

Парню грозит до пяти лет лишения свободы за “кражу с причинением значительного ущерба”.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Над Белгородской областью сбиты снаряды РСЗО RM-70 Vampire

Над Белгородской областью сбиты снаряды РСЗО RM-70 Vampire

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы…

Стали известны предварительные результаты выборов в ряде регионов РФ

Стали известны предварительные результаты выборов в ряде регионов РФ

Владимир Путин одерживает убедительную победу на выборах президента РФ, в…

Белгородский Минздрав назвал число погибших при обстрелах ВСУ за неделю

Белгородский Минздрав назвал число погибших при обстрелах ВСУ за…

В результате обстрелов ВСУ в Белгородской области за неделю погибли…

“В истории новой России такого не было”. Памфилова о явке на выборах

“В истории новой России такого не было”. Памфилова о…

Явка на выборах президента РФ в 2024 году составила 77,44…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp