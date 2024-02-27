В Барнауле поймали закладчика с марихуаной

Мужчину заключили под стражу

Улики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники Росгвардии поймали 38-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчину задержали, после того как он оставил закладку в месте, координаты которого должны были быть отправлены покупателю. При личном досмотре у горожанина изъяли еще девять свертков с неизвестным веществом. Содержимое отправили на экспертизу и установили, что это марихуана, общий вес которой около 20 граммов. Еще порядка 50 граммов запрещенных веществ правоохранители нашли дома у подозреваемого.

Полицейские установили, что наркотики барнаулец получал из нелегального интернет-магазина, их он забирал в условном месте, фасовал дома и затем распространял – как правило, на территории лесной зоны в пригороде.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Мужчину заключили под стражу. Теперь полицейские выясняют, в каких других подобных эпизодах замешан барнаулец и с кем именно он работал.

Взято отсюда