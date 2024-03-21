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В Барнауле власти подали в суд на шеф-повара из-за рекламы ресторана

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От ресторатора требуют убрать с фасада дома рекламные конструкции

В Барнауле власти подали в суд на шеф-повара из-за рекламы ресторана

Ресторатор Михаил Хмелинин / Фото: amic.ru

Власти Барнаула подали судебный иск к известному ресторатору Михаилу Хмелинину из-за рекламных конструкций, размещенных возле входа в здание, где располагается ресторан Onni, пишет “Толк”.

С иском в Арбитражный суд Алтайского края обратилась администрация Центрального района города. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

“Власти требуют от шеф-повара убрать с фасада дома, расположенного по улице Интернациональной, 47, самовольно размещенные рекламные конструкции”, – отмечает издание.

Если суд встанет на сторону администрации района, то ресторатор будет вынужден выплачивать компенсацию в размере 10 тысяч рублей за каждую неделю промедления в устранении рекламы.

Взято отсюда

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