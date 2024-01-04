Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле 64-летний водитель устроил догонялки с полицейскими

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пьяного 64-летнего водителя задержали после того, как он попытался убежать от экипажа ДПС на разбитой иномарке.

В Барнауле 64-летний водитель устроил догонялки с полицейскими

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.

Еще до погони поврежденный автомобиль “Хендэ Солярис” привлек внимание полицейских на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического.

После водитель не справился с управлением и наехал на сугроб, а затем, как ни в чем не бывало, поехал дальше.

Сотрудники Госавтоинспекции последовали за ним и потребовали остановиться. Однако мужчина проигнорировал требования.

Его остановили на ул. Димитрова в районе дома №73. За рулем оказался пьяный 64-летний мужчина.

На него составили протокол об административном нарушении. Автомобиль отогнали на спецстоянкку.

Ранее стали известны подробности инцидента с пьяными сибиряками и раненным бойцовским псом.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
04.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

05.01.2024

 Новости Барнаул

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

05.01.2024

 Интересное

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

05.01.2024

 Интересное

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

05.01.2024

 Образование

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

05.01.2024

 Образование

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

05.01.2024

 Происшествия

В Барнауле 64-летний водитель устроил догонялки с полицейскими

04.01.2024

 Происшествия

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

04.01.2024

 Происшествия

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix