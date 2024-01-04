В Барнауле 64-летний водитель устроил догонялки с полицейскими

Пьяного 64-летнего водителя задержали после того, как он попытался убежать от экипажа ДПС на разбитой иномарке.

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.

Еще до погони поврежденный автомобиль “Хендэ Солярис” привлек внимание полицейских на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического.

После водитель не справился с управлением и наехал на сугроб, а затем, как ни в чем не бывало, поехал дальше.

Сотрудники Госавтоинспекции последовали за ним и потребовали остановиться. Однако мужчина проигнорировал требования.

Его остановили на ул. Димитрова в районе дома №73. За рулем оказался пьяный 64-летний мужчина.

На него составили протокол об административном нарушении. Автомобиль отогнали на спецстоянкку.

Ранее стали известны подробности инцидента с пьяными сибиряками и раненным бойцовским псом.

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Взято отсюда

04.01.2024