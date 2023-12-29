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В Барнауле часть домов второй день сидит без отопления

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В Барнауле часть домов вынуждена сидеть тепла второй день из-за порыва на теплосети. Коммунальщики уже работают на месте. Об этом сообщает СГК.

В Барнауле часть домов второй день сидит без отопления

Отопление. Тепло. Батареи.

Порыв теплосети произошел 28 декабря в районе улицы Георгия-Исакова, 213. Аварийно-ремонтная бригада теплосетевого подразделения СГК оперативно приступила к работам. Требовалась замена поврежденного участка – пяти метров подающего трубопровода диаметром 500 мм.

Однако утром 29 декабря был обнаружен новый дефект в нескольких метрах от места вчерашних работ. Людям, живущим в том районе, пришлось отключить отопление повторно.

Ресурс отсутствует в следующих домах:

  • ул. Георгия Исакова: 215, 217, 219, 221, 223, 223а, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 235, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 246а, 248, 250, 252, 254, 256, 242;
  • ул. Антона Петрова: 212, 214, 214а, 216, 218, 222, 224,226, 228, 230, 232, 238, 240, 242, 263;
  • ул. Юрина: 261, 267, 269, 271, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 291;
  • ул. Попова: 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59;
  • ул. Островского: 23, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,52, 52б, 56, 58, 60, 62, 64.

“Наши специалисты уже на месте, ведут земляные работы. Информация по сроком ограничения подачи ресурса и объему работ будет дополнена позже”, – сообщили в СГК. .

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Взято отсюда
29.12.2023

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