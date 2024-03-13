реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле девушка чудом спаслась от похищения

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

27 февраля в Барнауле произошло жестокое нападение на жительницу города, которое попало на камеры видеонаблюдения. Сестра пострадавшей отметила, что девушке чудом удалось спастись, сообщает amic.ru

В Барнауле девушка чудом спаслась от похищения

Насилие. Страх.

Как рассказывает сестра потерпевшей, происшествие произошло 27 февраля. Девушка около 22:00 шла по тротуару на ул.Тихонова. В районе школы №48 к ней подошел неизвестный и стал убеждать, что его тете нужна помощь. В свою очередь пострадавшая посоветовала ему вызвать скорую помощь. Во время диалога девушка продолжала идти, не останавливаясь.

Когда преступник понял, что жертва не собирается останавливаться, он повалил ее на землю и закрыл рот рукой, угрожая, чтобы та не кричала. Затем он поднял ее и увел с центральной дороги. Когда девушка поняла, что мужчина тащит ее в дом, где помощи можно не ждать, она стала вырываться. Преступник ударил ее два раза, в живот и по голове и все же затащил в дом. Там он закрылся и угрожая ножом, высказал ей свои сексуальные намерения.

В какой-то момент жертва смогла вырвать из рук грабителя нож, побежала к соседям за помощью. Калитки никто не открывал, тогда она перелезла через забор и побежала в дом. Люди вызвали скорую и полицию.

В Барнауле девушка чудом спаслась от похищения

Убийца. Нож.

Полицейские побои зафиксировали, но также попросили характеристику с места работы и от соседей, чтобы убедиться, что она «приличная».

Семья пострадавшей боится, что преступник окажется на свободе. Ведь он уже был судим по похожей статье и освободился через полгода.

В настоящее время похититель находится в СИЗО. Сама пострадавшая никак не может оправиться от шока, ежедневно на работу ее провожают родные.

Ранее сообщалось, что в Сибири девушка умерла после удаления зуба.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
14.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Чехии обозначили срок поставки боеприпасов на Украину

Боеприпасы, приобретенные странами ЕС в рамках чешской инициативы закупать для…

“Точка разлома”: на Украине хотят узаконить, что армия – только для бедных

“Точка разлома”: на Украине хотят узаконить, что армия –…

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что идея предоставлять бронь…

Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину

Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на…

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военнослужащие не…

Кадыров показал кадры ликвидации ДРГ при попытке прорыва границы России

Кадыров показал кадры ликвидации ДРГ при попытке прорыва границы…

Кадр видео ликвидации украинской ДРГ, предпринявшей попытку прорваться на территорию…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp