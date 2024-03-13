В Барнауле девушка чудом спаслась от похищения

27 февраля в Барнауле произошло жестокое нападение на жительницу города, которое попало на камеры видеонаблюдения. Сестра пострадавшей отметила, что девушке чудом удалось спастись, сообщает amic.ru

Насилие. Страх.

Как рассказывает сестра потерпевшей, происшествие произошло 27 февраля. Девушка около 22:00 шла по тротуару на ул.Тихонова. В районе школы №48 к ней подошел неизвестный и стал убеждать, что его тете нужна помощь. В свою очередь пострадавшая посоветовала ему вызвать скорую помощь. Во время диалога девушка продолжала идти, не останавливаясь.

Когда преступник понял, что жертва не собирается останавливаться, он повалил ее на землю и закрыл рот рукой, угрожая, чтобы та не кричала. Затем он поднял ее и увел с центральной дороги. Когда девушка поняла, что мужчина тащит ее в дом, где помощи можно не ждать, она стала вырываться. Преступник ударил ее два раза, в живот и по голове и все же затащил в дом. Там он закрылся и угрожая ножом, высказал ей свои сексуальные намерения.

В какой-то момент жертва смогла вырвать из рук грабителя нож, побежала к соседям за помощью. Калитки никто не открывал, тогда она перелезла через забор и побежала в дом. Люди вызвали скорую и полицию.

Убийца. Нож.

Полицейские побои зафиксировали, но также попросили характеристику с места работы и от соседей, чтобы убедиться, что она «приличная».

Семья пострадавшей боится, что преступник окажется на свободе. Ведь он уже был судим по похожей статье и освободился через полгода.

В настоящее время похититель находится в СИЗО. Сама пострадавшая никак не может оправиться от шока, ежедневно на работу ее провожают родные.

Ранее сообщалось, что в Сибири девушка умерла после удаления зуба.

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Взято отсюда

14.03.2024