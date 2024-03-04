В Барнауле хозяина собаки оштрафовали за нападение на девочку

Еще в ноябре 2021 года собака породы пит-буль терьер напала на девочку.

Злая собака.

Компенсация морального вреда за происшествие составила 150 тыс. рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.

Во время прогулки на несовершеннолетнюю напала собака, в результате девочке причинен вред здоровью средней тяжести. Прокурор установил, что основания для удовлетворения требования есть.

Таким образом, Индустриальный районный суд г. Барнаула взыскал с обвиняемого 150 тыс. рублей. Ответчик подал апелляцию, но суд ее не удовлетворил.

Ранее сообщалось, что в Бийске стая бродячих собак напала на пожилую женщину.

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Взято отсюда

04.03.2024