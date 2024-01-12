Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Накануне КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе. Городская Госавтоинспекция рассказала, что грузовик проехал на красный сигнал светофора.

В Барнауле КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе

Полиция ночью. ДТП.

ДТП произошло на ул. Попова.

За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина, который ехал от Павловского тракта в сторону ул. Взлетной. Он проехал на запрещающий сигнал светофора.

Известно, что мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пожарные спасли замерзающего в машине мужчину.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
12.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Вице-мэра Барнаула Шеломенцева оставили на два месяца в СИЗО

12.01.2024

 Новости Барнаул

Корреспондентка altapress.ru победила в престижном конкурсе

12.01.2024

 Образование

Вице-мэра Барнаула Шеломенцева оставили на два месяца в СИЗО

12.01.2024

 Образование

Корреспондентка altapress.ru победила в престижном конкурсе

12.01.2024

 Происшествия

В центре Москвы нашли тело бывшей жены зампредседателя Госдумы. Причина смерти

12.01.2024

 Происшествия

Жителей Алтайского края обманули мошенники под видом сотрудников компании сотовой связи

12.01.2024

 Происшествия

В Барнауле КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе

12.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае автомобиль съехал в кювет

12.01.2024

 Происшествия

В Сибири задержали учителя, который домогался 11-летнего мальчика

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix