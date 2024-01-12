В Барнауле КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе

Накануне КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе. Городская Госавтоинспекция рассказала, что грузовик проехал на красный сигнал светофора.
Полиция ночью. ДТП.
ДТП произошло на ул. Попова.
За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина, который ехал от Павловского тракта в сторону ул. Взлетной. Он проехал на запрещающий сигнал светофора.
Известно, что мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пожарные спасли замерзающего в машине мужчину.
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Взято отсюда
12.01.2024