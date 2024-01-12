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В Барнауле на производстве погиб рабочий

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Происшествие произошло на шинном заводе 10 января.

В Барнауле на производстве погиб рабочий

Следственный комитет.

“В КУРСЕ 22 | Барнаул” сообщает, что на производстве испытывали станок, на который поставили новую деталь. Однако деталь разорвалась и часть попала в голову 30-летнему слесарю-ремонтнику.

По данному факту проводят доследственную проверку. Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли необходимую документацию.

В проверку входит юридическая оценка должностных лиц предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением правил охраны труда и безопасности на производстве.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее мы сообщали, что крупный барнаульский завод судится с индийской компанией из-за поставки некачественного товара.

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Взято отсюда
12.01.2024

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