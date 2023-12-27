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В Барнауле отменили концерт Лолиты из-за той самой вечеринки Ивлеевой (обновлено)

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Концерт Лолиты в ДК Моторостроителей отменили. Он должен был состояться 29 марта. Это указано на сайте kassy.ru.

В Барнауле отменили концерт Лолиты из-за той самой вечеринки Ивлеевой (обновлено)

Лолита.

Обновлено

Как нам сообщили читатели, концерт на Лолиту отменили еще месяц назад. И причина, очевидно, не в вечеринке Ивлеевой. Но в чем конкретно — неизвестно.

Как говорила сама певица, ее концерты массово отменяют по стране. И дело в вечеринке Ивлеевой.

Певица расплакалась и сообщила, что к концу года нервы уже не выдерживают. У нее должен был состояться большой тур, сообщил MSK1.RU.

Тем временем другим артистам тоже приходится не сладко. Сама Ивлеева извинилась на камеру, за ней последовали Собчак, Билан, Киркоров. Последний говорил, что вообще не понял, куда пришел.

С Настей Ивлеевой также разрывают рекламные контракты.

Взято отсюда
27.12.2023

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