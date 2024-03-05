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В Барнауле пассажир такси напал на водителя и избил его

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Вечером на ул. Антона Петрова пассажир такси напал на водителя и избил его.

В Барнауле пассажир такси напал на водителя и избил его

Такси.

В 11 вечера очевидец сообщил о драке, затем сообщение поступило уже от самого водителя, сообщает региональный ГУ МВД.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, им удалось задержать пассажира. Водителя такси госпитализировали.

По данному факту правоохранителями проводится разбирательство, после которого будет вынесено решение о заключении.

Ранее сообщалось, что Виталий Милонов призвал оснастить машины такси тревожными кнопками.

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Взято отсюда
05.03.2024

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