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В Барнауле произошел пожар. Очевидцы слышали взрыв

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Ночью на ул. Полярная в Барнауле очевидцы услышали взрыв, а потом увидели черный дым, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Барнауле произошел пожар. Очевидцы слышали взрыв

Пожар в Барнауле.

Оказалось, что пожар произошел на ул. Главная. Прибывшие пожарные установили, что горел частный жилой дом.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 80 кв., м., пострадавших нет. Пожилую женщину удалось эвакуировать.

Причина пожара уточняется, природа взрыва пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в барнаульском ресторане быстрого питания.

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Взято отсюда
22.03.2024

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