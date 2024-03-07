В Барнауле произошло ДТП. Пострадал мальчик

Днем 6 марта произошло ДТП на ул. Кутузова.

Полиция ночью. ДТП.

Водитель иномарки сбил ребенка, сообщает “В КУРСЕ 22 | Барнаул”.

На кадрах видно, что мальчик собирался перейти дорогу по-нерегулируемому пешеходному переходу, водитель его не пропустил.

Отмечается, что водитель не отвез ребенка к медикам, а просто сунул ему коробку конфет и уехал.

В настоящее время личность водителя уже установлена Госавтоинспекцией. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае насмерть сбили пешехода.

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Взято отсюда

07.03.2024