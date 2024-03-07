В Барнауле произошло ДТП. Пострадал мальчик

Днем 6 марта произошло ДТП на ул. Кутузова.
Полиция ночью. ДТП.
Водитель иномарки сбил ребенка, сообщает “В КУРСЕ 22 | Барнаул”.
На кадрах видно, что мальчик собирался перейти дорогу по-нерегулируемому пешеходному переходу, водитель его не пропустил.
Отмечается, что водитель не отвез ребенка к медикам, а просто сунул ему коробку конфет и уехал.
В настоящее время личность водителя уже установлена Госавтоинспекцией. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае насмерть сбили пешехода.
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Взято отсюда
07.03.2024