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В Барнауле произошло ДТП с автобусом. Есть пострадавшая

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Авария произошла на Павловском тракте, сообщает Госавтоинспекция.

В Барнауле произошло ДТП с автобусом. Есть пострадавшая

Полиция ночью. ДТП.

Автобус, двигающийся по маршруту №80, столкнулся с легковым автомобилем Lexus, не выдержав безопасное расстояние.

В результате ДТП пострадала женщина 1966 года рождения, медицинская помощь ей оказана на месте, не госпитализировали.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП случилось на объездной дороге в Ленточном бору Барнаула.

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Взято отсюда
22.03.2024

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