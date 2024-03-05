В Барнауле произошло ДТП с участием подростков

В Барнауле на ул. 50 лет СССР произошло ДТП. Как установили правоохранители, за рулем одного из автомобилей находился подросток.
Полиция ночью. ДТП.
Вечером 4 марта произошло столкновение двух автомобилей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Мужчина за рулем Toyota Harrier не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем Toyota Mark II, под управлением несовершеннолетнего водителя, 2006 года рождения.
В результате аварии пострадал 63-летний мужчина – водитель Toyota Harrier и 2 несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Mark II.
Пострадавших доставили в медучреждение, чтобы оказать помощь, госпитализация не потребовалась.
Несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, автомобиль которым он управлял доставлен специализированную стоянку.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Барнауле первоклассник угнал автомобиль и спровоцировал ДТП.
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Взято отсюда
05.03.2024