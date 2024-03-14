В Барнауле произошло серьезное ДТП

Недалеко от ЖК «Матрешки» произошло столкновение двух легковушек.
ДТП в Барнауле.
Авария произошла на пересечении ул. Балтийской и ул. Сиреневой, сообщает городская Госавтоинспекция.
Столкнулись Nissan Sunny и ВАЗ 2104.
В результате аварии водитель автомобиля Nissan получил телесные повреждения, медпомощь ему оказали на месте, не госпитализировали. Пассажира автомобиля ВАЗ доставили в больницу для оказания медпомощи.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула.
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Взято отсюда
14.03.2024