В Барнауле произошло серьезное ДТП

Недалеко от ЖК «Матрешки» произошло столкновение двух легковушек.

ДТП в Барнауле.

Авария произошла на пересечении ул. Балтийской и ул. Сиреневой, сообщает городская Госавтоинспекция.

Столкнулись Nissan Sunny и ВАЗ 2104.

В результате аварии водитель автомобиля Nissan получил телесные повреждения, медпомощь ему оказали на месте, не госпитализировали. Пассажира автомобиля ВАЗ доставили в больницу для оказания медпомощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула.

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Взято отсюда

14.03.2024