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В Барнауле таксист спас женщину от мошенников

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Пожилая жительница Барнаула едва не стала жертвой злоумышленников.

В Барнауле таксист спас женщину от мошенников

Мошенник.

Женщина во время поездки разговаривала с мошенниками, которые убеждали ее приехать в банк, это подметил водитель «Яндекс.Такси», сообщает «Инцидент Барнаул».

Звонок был по громкой связи, поэтому мужчина услышал, что говорят мошенники. Он рассказал пассажирке о своих подозрениях, и они поехали к дому. Там ее уже ожидал еще один таксист, позже прибыла еще одна машина.

Убедившись в своих подозрениях, водитель вызвал полицию.

Средства женщины остались в безопасности, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами.

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Взято отсюда
12.03.2024

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