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В Барнауле транспортные полицейские потушили пожар на автовокзале

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Сотрудники патрульно-постовой службы ликвидировали возгорание в здании автовокзала, сообщает транспортная полиция Сибири.

В Барнауле транспортные полицейские потушили пожар на автовокзале

Огонь. Пожар.

Очаг возгорания находился в кафе на первом этаже. Пламя охватило потолок.

Транспортные полицейские с помощью огнетушителей ликвидировали открытое горение.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

На другие помещения пожар не распространился. На работу автовокзала происшествие не повлияло.

Ранее крупный пожар вспыхнул на складе под Новосибирском.

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Взято отсюда
13.03.2024

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