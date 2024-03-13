В Барнауле транспортные полицейские потушили пожар на автовокзале

Сотрудники патрульно-постовой службы ликвидировали возгорание в здании автовокзала, сообщает транспортная полиция Сибири.
Огонь. Пожар.
Очаг возгорания находился в кафе на первом этаже. Пламя охватило потолок.
Транспортные полицейские с помощью огнетушителей ликвидировали открытое горение.
Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
На другие помещения пожар не распространился. На работу автовокзала происшествие не повлияло.
Ранее крупный пожар вспыхнул на складе под Новосибирском.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
13.03.2024