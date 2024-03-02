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В Барнауле в гаражном боксе произошел пожар. Есть пострадавший

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Мужчина отравился продуктами горения на пожаре в гараже.

В Барнауле в гаражном боксе произошел пожар. Есть пострадавший

Огонь. Пожар.

В столице Алтайского края 2 марта на ул. Германа Титова загорелся гаражный бокс. Во время ЧП пострадал один человек, сообщает “КП Барнаул”.

Во время пожара из гаражного бокса эвакуировали два грузовых автомобиля. Один из них серьезно пострадал. Тушение возгорания осложнилось сильным задымлением, а площадь пожара составила около 20 кв. м.

На ликвидацию пожара привлекли более 30 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Алтайском крае спасли трех человек.

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Взято отсюда
02.03.2024

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