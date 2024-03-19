реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле задержали мигранта, который распространял закладки

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Закладчика удалось задержать, когда он формировал очередной тайник, сообщает региональное МВД.

В Барнауле задержали мигранта, который распространял закладки

Наручники. Деньги. Арест.

Мужчина уроженец одной из республик Средней Азии был пойман во время формирования очередного тайника, при себе у него нашли порядка одного грамма героина.

В ходе разбирательств удалось установить, что мужчина на момент задержания сформировал уже 37 тайников с запрещенными веществами. Они расположены в разных районах города, координаты он сообщал онлайн своему куратору.

В ведомстве отметили, что мужчина исполнял роль и курьера, и закладчика. Таким образом в феврале он получил оптовую партию «синтетики» в Новосибирске. А в начале марта обвиняемый прибыл в Барнаул для распространения наркотиков. Для проживания он снимал квартиру посуточно.

Помимо этого нарушения, удалось установить, что мужчина находился в России незаконно. Осенью 2023 года с целью дальнейшего трудоустройства он прибыл на территорию Российской Федерации и даже встал на миграционный учет, однако ни патента, ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство в дельнейшем не получал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали трех сибиряков, которые распространяли наркотики.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
19.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Власти Барнаула разрабатывают проект новых трамвайных линий на 74 миллиарда рублей

Власти Барнаула разрабатывают проект новых трамвайных линий на 74…

Речь идет о новых ветках, протяженностью 24,5 км Фото: сообщество…

Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

Спортивного комментатора Василия Уткина реанимировали в течение 16 минут Врачи…

Девочка стала есть стекло и дерево из-за странной болезни

Девочка стала есть стекло и дерево из-за странной болезни

Странная болезнь заставила девочку из Уэльса есть стекло и дерево…

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Районами Москвы с самым дешевым вторичным жильем оказались Восточный и…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp