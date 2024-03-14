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В Барнауле задержали трех сибиряков, которые распространяли наркотики

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Ночью 13 марта правоохранителям удалось задержать трех новосибирцев, которые распространяли наркотики по Барнаулу, сообщает региональное ГУ МВД.

В Барнауле задержали трех сибиряков, которые распространяли наркотики

Наркотики, зависимость.

Правоохранители остановили автомобиль Kia Rio в котором находилось три сибиряка возрастом 22,28 и 30 лет.

В ходе проверки документов и осмотра машины, им удалось найти и изъять несколько упаковочных пакетов с неизвестным веществом, а также часть свертков с неизвестным содержимым, которое было спрятано в пустых сигаретных пачках.

Сотрудники полиции исследовали пакеты и обнаружили, что в них находится метадон, общий вес которого составил 21 грамм, а также 35 граммов героина.

Как отметили в ведомстве, в Барнаул сибиряки прибыли, чтобы сбыть эти наркотики в виде закладок.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали уроженку Хакасии, которая сбывала “синтетику”.

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Взято отсюда
14.03.2024

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