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В Барнауле задержали уроженку Хакасии, которая сбывала “синтетику”

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В Барнауле задержали 45-летнюю уроженку Хакасии, подозреваемую в сбыте “синтетики”. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Барнауле задержали уроженку Хакасии, которая сбывала "синтетику"

Задержанный в наручниках.

Известно, что крупную партию «синтетики» в Алтайский край женщина привезла из Тульской области.

Во время досмотра у нее обнаружили почти 68 гр метилэфедрона. Партию она хотела сбыть на территории края в виде закладок.

В Барнауле злоумышленника арендовала квартиру. Там нашли банковские карты, весы, а также упаковочные материалы.

Женщина не первый раз приезжай в Алтайский край. Осенью прошлого года она приезжала в Барнаул, чтобы сбыть наркотики. Ранее привлекалась к уголовной ответственности за организацию наркопритона и распространение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Уроженку Хакасии взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что сибирские наркоторговцы, перевозившие 5 кг героина, получили срок до 16 лет.

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Взято отсюда
11.03.2024

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