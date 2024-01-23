В Барнауле заметили извращенца

В Барнауле на ж/д остановке «226-й километр» заметили извращенца. Об этом сообщает Barnaul 22.

Маньяк.

Очевидцы рассказали, что мужчина приходит на остановку и встает рядом с женщинами. При этом он достает свое “добро”.

Стоит неизвестный всегда под лестницей или между опорами, чтобы в случае чего отвернуться.

Жители опасаются, что мужчина может ходить возле школ, и просят полицейских обратить на это внимание.

Ранее сообщалось, что извращенец напал на жительницу Барнаула на пустыре за “Европой”.

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Взято отсюда

23.01.2024