В Барнауле заметили извращенца

В Барнауле на ж/д остановке «226-й километр» заметили извращенца. Об этом сообщает Barnaul 22.
Маньяк.
Очевидцы рассказали, что мужчина приходит на остановку и встает рядом с женщинами. При этом он достает свое “добро”.
Стоит неизвестный всегда под лестницей или между опорами, чтобы в случае чего отвернуться.
Жители опасаются, что мужчина может ходить возле школ, и просят полицейских обратить на это внимание.
Ранее сообщалось, что извращенец напал на жительницу Барнаула на пустыре за “Европой”.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
23.01.2024