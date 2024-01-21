реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В барнаульских больницах почти не осталось мест

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В больницах Барнаула почти не осталось свободных мест. Об этом передает «ВестиАлтай».

В барнаульских больницах почти не осталось мест

Препарат для прививок от гриппа.

Со слов жителей, койки достаются не всем. А плановых пациентов торопятся выписать, чтобы освободить места вновь поступившим.

Городская больница №8 стала похожа на госпиталь, ведь палаты и даже коридоры заняты пациентами. Больных с пневмонией размещают в урологическом отделении.

Родители пациентов рассказывают, что в детской больнице №1 также все переполнено.

В Минздраве Алтайского края пояснили, что такой наплыв пациентов связан с суточным дежурством по городу.

Ранее сообщалось, что в полях Алтайского края обнаружили опасную болезнь, грозящую серьезными проблемами.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
21.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

40 лет – уже запах старушки: почему появляется амбре от кожи и как это предотвратить

21.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае стали реже болеть и умирать от туберкулеза

21.01.2024

 Новости Алтай

Где в Алтайском крае открыты ледовые переправы, публикует МЧС

21.01.2024

 Новости Барнаул

В барнаульских больницах почти не осталось мест

21.01.2024

 Новости Барнаул

Переполненные больницы, горемать и перекрытие движения. Что произошло в Алтайском крае 20 января

21.01.2024

 Образование

В барнаульских больницах почти не осталось мест

21.01.2024

 Образование

Переполненные больницы, горемать и перекрытие движения. Что произошло в Алтайском крае 20 января

21.01.2024

 Происшествия

В барнаульских больницах почти не осталось мест

21.01.2024

 Происшествия

Переполненные больницы, горемать и перекрытие движения. Что произошло в Алтайском крае 20 января

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске