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В барнаульском аэропорту задержали нарушителя, который курил в самолете

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В дежурную часть правоохранителей барнаульского аэропорта поступила информация о нарушителе во время полета на рейсе Санкт-Петербург — Барнаул, сообщает транспортная полиция Сибири.

В барнаульском аэропорту задержали нарушителя, который курил в самолете

В самолете. Авиасообщение.

Сотрудники транспортной полиции прибыли на место и выяснили, что житель Алтайского края курил в туалете сигарету во время перелета.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что участника СВО из Алтайского края высадили с самолета за курение.

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Взято отсюда
18.03.2024

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