В барнаульском аэропорту задержали нарушителя, который курил в самолете

В дежурную часть правоохранителей барнаульского аэропорта поступила информация о нарушителе во время полета на рейсе Санкт-Петербург — Барнаул, сообщает транспортная полиция Сибири.
В самолете. Авиасообщение.
Сотрудники транспортной полиции прибыли на место и выяснили, что житель Алтайского края курил в туалете сигарету во время перелета.
В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что участника СВО из Алтайского края высадили с самолета за курение.
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Взято отсюда
18.03.2024