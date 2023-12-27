В барнаульском парке «Центральный» пройдет веселый праздник

В парке «Центральный» 29 декабря пройдет праздничная программа «Новый год у ворот». Об этом сообщает altairegion22.
Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Все желающие смогут поучаствовать в забавных играх, а также встретиться с Дедом Морозом.
Самое интересное, что в парке разыграют велосипед по итогам акции «Будь в центре». А также наградят победителей конкурса на лучшую елочную игрушку.
Мероприятие начнется в 15:30.
Ранее мы рассказывали какой стол накрыть на Новый год 2024.
Взято отсюда
28.12.2023