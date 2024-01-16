В барнаульском парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

В субботу, 20 января, в 12:00 в парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс и лекция по северной (скандинавской) ходьбе. Об этом сообщает администрация парка.
Скандинавская ходьба на лыжной базе "Динамо"
Отмечается, что занятие проведет мастер спорта по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр в Сочи, Ольга Сементина.
При этом практиковаться может прийти каждый желающий. Главное условие – удобная одежда.
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Взято отсюда
17.01.2024