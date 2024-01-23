В Белоярской крепости снова произошел пожар

Накануне ночью в историческом музее Новоалтайска вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба “Белоярской крепости”.

Белоярская крепость

Известно, что музей загорелся около 4:30 часов. Также полностью сгорели все экспонаты в Доме Приказчика.

Предварительная причина возгорания — печное отопление.

Музей приостановил работу на неопределенный срок.

Напомним, Белоярскую крепость ранее законсервировали, потому что ее руководство ушло в зону СВО. А в 2021 году она тоже страдала от пожара. Как она пострадала — читайте здесь.

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Взято отсюда

23.01.2024