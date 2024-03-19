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В Бийске 28 посетителей кафе отравились шаурмой. Заведено уголовное дело

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В Бийске в кафе быстрого питания предприниматель продавал шаурму, которой отравилось 28 человек, сообщает региональная прокуратура.

В Бийске 28 посетителей кафе отравились шаурмой. Заведено уголовное дело

Шаурма.

Мужчина арендовал помещение и производил шаурму, не имея на это необходимого допуска и личной санитарной медицинской книжки.

В период с 13 по 17 сентября 2022 года отравились 28 человек. Они приобретали там основное блюдо и соусы, а вскоре почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью. В дальнейшем их поместили в инфекционное отделение и поставили диагноз «сальмонеллез».

В результате многочисленных проверок у предпринимателя были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил при приготовлении фастфуда, в том числе антисанитарные условия и нарушение хранения сырой продукции.

Следствие собрано достаточно доказательств, которые в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что такой же диагноз нашли у сибиряков, которые отравились роллами на праздниках.

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Взято отсюда
19.03.2024

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