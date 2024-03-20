реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Бийске начался пожар из-за того, что ребенок играл в телефон на зарядке

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Вечером 19 марта произошел пожар в квартире в Бийске. Огонь вспыхнул из-за телефона на подзарядке, сообщили спасатели.

В Бийске начался пожар из-за того, что ребенок играл в телефон на зарядке

Ребенок в телефоне.

Телефон заряжали на кухне, там и загорелись первые вещи. Три человека эвакуировались самостоятельно, но в одной из комнат квартиры осталась пожилая женщина. Двое человек на втором этаже из-за задымления в подъезде боялись выйти и ждали помощи пожарных.

Всех удалось вывести из дома. Женщину доставили в бийскую больницу №2.

Выяснилось, что пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Ребенок играл телефоном на зарядке, из-за чего воспламенился удлинитель.

Ранее altapress.ru рассказывал, как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
20.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Путин: противники России не понимают, с кем имеют дело

Путин: противники России не понимают, с кем имеют дело

Действия противников России приводят не к тем результатам, которых они…

Интеллектуально-развлекательная игра «Мы за здоровый образ жизни!» прошла в Барнауле

Интеллектуально-развлекательная игра «Мы за здоровый образ жизни!» прошла в…

В ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза», 19 марта, состоялась…

Александр Романенко посетит с рабочим визитом Локтевский район

Александр Романенко посетит с рабочим визитом Локтевский район

Сегодня, 20 марта, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко…

В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

Молдавия злоупотребляет статусом стороны, принимающей мероприятия по линии ООН. Так пресс-секретарь…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp