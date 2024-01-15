В Бийске неизвестные подожгли автомобиль депутата городской думы

В Бийске неизвестные подожгли автомобиль Toyota Fortuner, который принадлежит Анатолию Чую, депутату городской Думы. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

Огонь. Спичка. Поджог.

Ущерб составил 3,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом”.

Ранее сообщалось, что Wildberries начнет выплачивать продавцам компенсации после пожара.

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Взято отсюда

15.01.2024