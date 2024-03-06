В Бийске пожарные спасли пять человек из задымленного подъезда

В Бийске ночью 5 марта в одной из квартир на первом этаже произошел пожар.

Огонь. Пожар.

Когда пожарные прибыли на место, дым уже проник в подъезд, сообщает региональный МЧС.

Самостоятельно удалось эвакуироваться 10 людям. Спасателям удалось вывести еще пять.

Госпитализировали женщину с отравлением угарным газом, больше пострадавших нет.

Пожар ликвидирован на площади 5 кв.м. В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Барнауле горело автотранспортное предприятие.

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Взято отсюда

06.03.2024