В Бийске пожарные спасли пять человек из задымленного подъезда

В Бийске ночью 5 марта в одной из квартир на первом этаже произошел пожар.
Огонь. Пожар.
Когда пожарные прибыли на место, дым уже проник в подъезд, сообщает региональный МЧС.
Самостоятельно удалось эвакуироваться 10 людям. Спасателям удалось вывести еще пять.
Госпитализировали женщину с отравлением угарным газом, больше пострадавших нет.
Пожар ликвидирован на площади 5 кв.м. В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Барнауле горело автотранспортное предприятие.
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Взято отсюда
06.03.2024