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Пластиковые окна в Горняке

В Бийске школьники пострадали от перцового баллончика

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Кто-то из учеников пронес перцовый баллончик в бийскую школу. Там же он его и распылил, детям потребовалась помощь медиков, сообщает «Катунь 24».

В Бийске школьники пострадали от перцового баллончика

Газовый баллончик.

Два ребенка пострадали, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу.

Однако медики отметили, что их жизни ничего не угрожает. Но они не исключают, что количество обратившихся может увеличиться.

Специалисты отметили, что перцовый баллончик вызывает не только дискомфортные ощущения, но и серьезную опасность для глаз и может вызвать ожог роговицы.

Ранее сообщалось, что барнаульский таксист распылил пассажирке в лицо перцовый баллончик.

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Взято отсюда
20.03.2024

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