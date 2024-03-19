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В Бийске в ДТП с двумя автобусами пострадал человек

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Прокурор Алтайского края поручил провести проверку по факту случившегося ДТП, сообщает региональная прокуратура.

В Бийске в ДТП с двумя автобусами пострадал человек

Полиция ночью. ДТП.

Вечером 18 марта в Бийске столкнулись два автобуса. В одном из них ехало 30 пассажиров, другой был пустой. В результате ДТП пострадал один человек.

Региональный прокурор Антон Герман поручил организовать проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших ДТП.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло серьезное ДТП. Чудом обошлось без жертв.

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Взято отсюда
19.03.2024

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