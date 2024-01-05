В Бийске будут бороться с катаниями на опасных горках с помощью табличек-аншлагов

Такое поручение глава города дал после участившихся случаев травмирования детей

Фото: Виктор Щигрев

Мэр Бийска Виктор Щигрев поручил установить возле незаконных горок аншлаги, предупреждающие об опасности катания. Об этом глава наукограда сообщил в телеграм-канале.

Виктор Щигрев пояснил, что в последнее время участились случаи травмирования детей на опасных горках, к примеру, в районе АБ. Он призвал родителей тщательнее следить за своими детьми.

“Во время зимних забав, будь то катание с горок, на коньках, лыжах, всегда обращайте самое пристальное внимание на вопросы безопасности их здоровья и жизни! В ваших силах сделать так, чтобы зимние каникулы остались в памяти детей в виде самых добрых воспоминаний, а не несчастных случаев!” – написал он.

Напомним, что 2 января в лесопарковой зоне Бийска двое подростков катались со снежного склона на тюбингах. При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести.

Ранее, 28 декабря 2023 года, 15-летний подросток на том же месте при катании со склона получил тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (“Халатность”). Расследование дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Взято отсюда