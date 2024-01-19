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В Бийске мужчина поджег иномарку депутата за 3 млн рублей и попался полиции

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Подозреваемого заключили под стражу

В Бийске мужчина поджег иномарку депутата за 3 млн рублей и попался полиции

Фото: t.me/mvd222

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в поджоге иномарки на улице Кутузова, сообщили в телеграм-канале МВД Алтайского края.

В ночь на 14 января в Бийске сгорел автомобиль Toyota Fortuner, после чего в полицию с заявлением обратился собственник машины.

Во время оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого – им оказался 37-летний житель Смоленского района.

Мужчина дал признательные показания. На него завели дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и поместили под стражу. Предварительный ущерб от его действий оценили более чем в 3 млн рублей.

По данным “Банкфакса”, машиной, предположительно, владеет депутат Думы Бийска и директор МУП “Водоканал” Анатолий Чуй. Есть ли какая-то связь между ним и подозреваемым, в ведомстве не уточнили. Расследование продолжается.

Взято отсюда

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