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В Бийске сожгли внедорожник, который мог принадлежать директору местного водоканала

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Автомобиль был припаркован возле дома пострадавшего

В Бийске сожгли внедорожник, который мог принадлежать директору местного водоканала

Фото: pixabay.com

В Бийске злоумышленники сожгли автомобиль, который, предположительно, принадлежал депутату городской думы, директору местного водоканала Анатолию Чую. Информацию о возбуждении уголовного дела amic.ru подтвердили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло возле дома на улице Кутузова 14 января в 02:15. Неизвестные подожгли внедорожник марки Toyota, припаркованный возле одного из домов.

На место выехала следственно-оперативная группа. К моменту приезда автомобиль выгорел практически полностью.

Правоохранители проводят проверку по факту ЧП. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ “Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва”.

“Сейчас принимаются необходимые меры для установления подозреваемого и его задержания”, – рассказали в ведомстве.

По данным телеграм-каналов, автомобиль принадлежал 47-летнему депутату Бийской гордумы Анатолию Чую, который также является директором местного водоканала. Аmic.ru попытался с ним связаться, однако сделать это не удалось.

Взято отсюда

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